Губерниев высказался о неудаче Большунова в спринте на чемпионате мира

«Большунов огорчил тем, что не пришел в микст-зону. Он прошмыгнул, не поговорил и не объяснил. Нужно держать удар, когда ты проигрываешь. С учетом той финской истории Большунов очень сильно переживает, и это играет свою роль. Решения, принятые FIS помимо штрафа, достаточно серьезные, чтобы выбить Сашу из колеи. Но нужно быть очень внимательным в гонках и не нарушать правила», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в Telegram-канале.