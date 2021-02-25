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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев высказался о неудаче Большунова в спринте на чемпионате мира

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу нежелания Большунова общаться с прессой после мужского спринта на чемпионате мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Большунов огорчил тем, что не пришел в микст-зону. Он прошмыгнул, не поговорил и не объяснил. Нужно держать удар, когда ты проигрываешь. С учетом той финской истории Большунов очень сильно переживает, и это играет свою роль. Решения, принятые FIS помимо штрафа, достаточно серьезные, чтобы выбить Сашу из колеи. Но нужно быть очень внимательным в гонках и не нарушать правила», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в Telegram-канале.

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В конце января российский лыжник после гонки в рамках Кубка мира в Лахти врезался в финского спортсмена Йони Маки, который перекрыл ему движение. За это происшествие Большунов был дисквалифицирован, а российская команда лишилась бронзовых наград. Россиянин принес извинения за произошедшее, а Финская лыжная ассоциация их приняла.

Позже стало известно, что Большунов получил испытательный срок на пять гонок под эгидой FIS, а в случае нарушения последует дисквалификация на две гонки. Также лыжника обязали выплатить денежный штраф.

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