Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Металлург Мг
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Барыс
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Северсталь
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Торпедо НН
32
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Амур
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Рейнджерс
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Хоффенхайм
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
26.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.02
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.02
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
26.02
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
12
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
18:20 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Сергей Устюгов рассказал о своем отношении к травле в интернете

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не обращает внимания на негативные комментарии в интернете. Об этом он заявил журналистам после выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе, в которой он занял пятое место.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Поклонники лыжных гонок часто упрекают Устюгова в том, что он недостаточно времени уделяет тренировкам.

«Про меня многие говорят: лентяй, лоботряс, но мне важно, что обо мне думает моя семья, мои родные и друзья. Хейтеры меня не сильно волнуют. Да что говорить, если меня до сих пор путают с биатлонистом Евгением Устюговым, который в 2014 году завязал со спортом. Мне многие пишут в связи с последними событиями вокруг Евгения. Спрашивают, как я вообще бегаю. Так что нечему удивляться», — сказал Устюгов.

Читайте также
Не всё так плохо: виды спорта, в которых Россию можно назвать лидером

Также двукратный чемпион мира заметил, что не считает уместным давать обещания болельщикам. «Я должен болельщикам? Должен выигрывать? Ребята, очнитесь, в любом виде спорта и у болельщиков есть любимчики и нелюбимчики, кого-то хейтят. Если я скажу болельщикам, что выиграю, а потом этого не сделаю, то лучше об этом и не говорить», — сказал он.

«Как и все болельщики я смотрел “Тур де Ски” по телевизору, также переживал за нашу страну и понимал, что ни один из ребят не бежит ради болельщиков, а бежит ради нашей державы и ради своего результата, чтобы двигаться дальше. А когда я слышу, что должен и обязан… Читал я одну книжку, в которой об этом было написано, так я ее сразу откинул. Называть не буду», — добавил Устюгов.

Бывший биатлонист Устюгов сейчас подозревается в нарушении антидопинговых правил в период с 2010 по 2014 год, он может лишиться двух побед на Олимпиадах.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Нужно уметь держать удар»: Дмитрий Губерниев — о Большунове
«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова»
В «Спартаке» заявили, что у клуба есть план на разгрузку состава
«Ювентус» сообщил о многомиллионных убытках за 6 месяцев сезона
В УЕФА прокомментировали информацию о переносе игр ЧЕ из России
Большунов отказался общаться с прессой после спринта на ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь