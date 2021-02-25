Лыжник Сергей Устюгов рассказал о своем отношении к травле в интернете

Поклонники лыжных гонок часто упрекают Устюгова в том, что он недостаточно времени уделяет тренировкам.

«Про меня многие говорят: лентяй, лоботряс, но мне важно, что обо мне думает моя семья, мои родные и друзья. Хейтеры меня не сильно волнуют. Да что говорить, если меня до сих пор путают с биатлонистом Евгением Устюговым, который в 2014 году завязал со спортом. Мне многие пишут в связи с последними событиями вокруг Евгения. Спрашивают, как я вообще бегаю. Так что нечему удивляться», — сказал Устюгов.

Также двукратный чемпион мира заметил, что не считает уместным давать обещания болельщикам. «Я должен болельщикам? Должен выигрывать? Ребята, очнитесь, в любом виде спорта и у болельщиков есть любимчики и нелюбимчики, кого-то хейтят. Если я скажу болельщикам, что выиграю, а потом этого не сделаю, то лучше об этом и не говорить», — сказал он.

«Как и все болельщики я смотрел “Тур де Ски” по телевизору, также переживал за нашу страну и понимал, что ни один из ребят не бежит ради болельщиков, а бежит ради нашей державы и ради своего результата, чтобы двигаться дальше. А когда я слышу, что должен и обязан… Читал я одну книжку, в которой об этом было написано, так я ее сразу откинул. Называть не буду», — добавил Устюгов.