Тренер сборной Норвегии: Большунов помог нам в спринте, ему нужно больше стараться
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен поделился впечатлениями от спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен поделился впечатлениями от спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Большунов очень помог нам, мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что спортсмены мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — приводит слова Монсена Dagbladet.
Весь пьедестал в спринте оказался за норвежцами. Победу одержал Йоханнес Хесфлот Клебо, вторым стал Эрик Вальнес, замкнул тройку Ховард Солос Теугбель. Россиянин Александр Большунов стал четвертым.