Церемония вручения Большунову приза за победу в Кубке мира пройдет в Швейцарии

Большунов одержал досрочную победу в общем зачете Кубка мира, для соперников он стал недосягаем еще в начале февраля.

«Все глобусы будут вручены во время финала Кубка мира в Швейцарии, даже если их обладатели определены заранее. Мы стараемся создать особую атмосферу награждения именно в финале, чтобы отметить заслуги победивших в сезоне спортсменов», — отметили в международной федерации.

Большунов повторил прошлогодний успех. Свой первый Большой хрустальный глобус он ждал больше трех месяцев: завершавшие сезон североамериканские этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса, возвращение наград в Европу затянулось.

Большунов также должен вновь получить Малый хрустальный глобус за первое место в зачете дистанционных гонок. В зачете спринтеров победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино. В женском общем зачете Кубка мира лучшей стала американка Джессика Диггинс.