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13:40 (мск), источник: ТАСС

Церемония вручения Большунову приза за победу в Кубке мира пройдет в Швейцарии

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Церемония вручения российскому лыжнику Александру Большунову Большого хрустального глобуса за досрочную победу в общем зачете Кубка мира пройдет во время заключительного этапа соревнований в швейцарском Энгадине. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: РИА "Новости"

Большунов одержал досрочную победу в общем зачете Кубка мира, для соперников он стал недосягаем еще в начале февраля.

«Все глобусы будут вручены во время финала Кубка мира в Швейцарии, даже если их обладатели определены заранее. Мы стараемся создать особую атмосферу награждения именно в финале, чтобы отметить заслуги победивших в сезоне спортсменов», — отметили в международной федерации.

Большунов повторил прошлогодний успех. Свой первый Большой хрустальный глобус он ждал больше трех месяцев: завершавшие сезон североамериканские этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса, возвращение наград в Европу затянулось.

Большунов также должен вновь получить Малый хрустальный глобус за первое место в зачете дистанционных гонок. В зачете спринтеров победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино. В женском общем зачете Кубка мира лучшей стала американка Джессика Диггинс.

Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта. Сейчас лучшие лыжники планеты соревнуются на чемпионате мира в Оберстдорфе, который продлится до 7 марта.

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