Непряева: Меня отрубило на второй части дистанции. Пока не могу навязать лидерам борьбу

Золото взяла норвежка Тереза Йохауг, у Непряевой, которая вернулась после полученного в конце января перелома, 16-е место.

«Темп был высокий с самого начала. Я попыталась работать на первом круге, но сейчас не то состояние. Меня действительно отрубило на второй части дистанции. Пока я не могу навязать лидерам борьбу.

С меня особо ничего не требуют. Все понимают, что была проведена не та подготовка, которая должна была бы. Все равно не было проделано нужной работы в связи с травмой. Конечно, на меня нет такого давления со стороны тренерского штаба.