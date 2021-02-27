Непряева: Меня отрубило на второй части дистанции. Пока не могу навязать лидерам борьбу
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от выступления в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от выступления в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Золото взяла норвежка Тереза Йохауг, у Непряевой, которая вернулась после полученного в конце января перелома, 16-е место.
«Темп был высокий с самого начала. Я попыталась работать на первом круге, но сейчас не то состояние. Меня действительно отрубило на второй части дистанции. Пока я не могу навязать лидерам борьбу.
С меня особо ничего не требуют. Все понимают, что была проведена не та подготовка, которая должна была бы. Все равно не было проделано нужной работы в связи с травмой. Конечно, на меня нет такого давления со стороны тренерского штаба.
Командный спринт? Пока трудно сказать, но настраиваемся с Юлей [Белоруковой]. Будем обсуждать после гонки с тренерами, — приводит слова Непряевой matchtv.ru.