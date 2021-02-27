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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Полностью верю Йохауг. История с помадой — несчастный случай». Российский тренер заступился за норвежку

Тренер сборной России Егор Сорин поделился своим мнением относительно Терезы Йохауг.

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Источник: Спорт-Экспресс

Норвежка была дисквалифицирована в 2016-м за анаболической стероид клостебол, и из-за этого пропустила Олимпийские игры в Пхенчхане. Сама спортсменка объяснила наличие запрещенного вещества в организме мазью для губ, в которой содержался клостебол. По словам Сорина, причин не верить Йохауг — нет.

— Эта история вообще никак не повлияла на мое отношение к ней, — сказал Сорин. — Полностью верю Йохауг. Я давно замечал, что у нее постоянно были проблемы с губами. Особенно в горах. И произошедшее с помадой, как по мне — несчастный случай. Мне ее даже жалко.

На допинге невозможно бегать весь сезон. Она же сильнее всех всегда: зимой, летом, осенью, весной. Ни один организм не выдержал бы столько допинга. Стабильные в своих результатах спортсмены, такие как Саша Большунов или Тереза Йохауг, для меня — вне подозрений. Невозможно все время держать такую форму на чем-то. Вот вспомните австрийца Йоханнеса Дюра. Бегал по 15−20-м местах, потом бах — и третий на «Тур де Ски». Вот это странно.

(Владимир Иванов).

В субботу, 27 февраля, 32-летняя Йохауг выиграла золотую медаль в женском скиатлоне.

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