«Полностью верю Йохауг. История с помадой — несчастный случай». Российский тренер заступился за норвежку
Тренер сборной России Егор Сорин поделился своим мнением относительно Терезы Йохауг.
Тренер сборной России Егор Сорин поделился своим мнением относительно Терезы Йохауг.
Норвежка была дисквалифицирована в 2016-м за анаболической стероид клостебол, и
— Эта история вообще никак не повлияла на мое отношение к ней, — сказал Сорин. — Полностью верю Йохауг. Я давно замечал, что у нее постоянно были проблемы с губами. Особенно в горах. И произошедшее с помадой, как по мне — несчастный случай. Мне ее даже жалко.
На допинге невозможно бегать весь сезон. Она же сильнее всех всегда: зимой, летом, осенью, весной. Ни один организм не выдержал бы столько допинга. Стабильные в своих результатах спортсмены, такие как Саша Большунов или Тереза Йохауг, для меня — вне подозрений. Невозможно все время держать такую форму на
(Владимир Иванов).
В субботу, 27 февраля, 32-летняя Йохауг выиграла золотую медаль в женском скиатлоне.