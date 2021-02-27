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16:57 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

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Источник: РИА "Новости"

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание — 1,1 секунды), третье — его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,7).

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится 7 марта.

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