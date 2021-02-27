Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира
ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.
ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.
Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание — 1,1 секунды), третье — его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,7).
Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится 7 марта.