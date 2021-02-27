Большунов: На финишном спуске появились слезы

«Спасибо за поздравления. Сегодня я понимал, что могу убежать и выиграть, — отметил Бльшунов в эфире «Матч ТВ». — Даже на разминке понимал, что можно не разминаться, а просто начинать гонку и делать свою работу.

На последнем подъеме бежал и при каждом движении говорил, что могу стать чемпионом мира.

Когда выкатывался на финишный спуск, появились слезы, потому что понимал, что вот она победа.