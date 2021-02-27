Большунов впервые в жизни чемпион мира. Он сумел убежать от всей сборной Норвегии
Драма со счастливым концом!
Драма со счастливым концом!
У парней начало лыжного чемпионата мира вышло скомканным, как и девушек, несмотря на то, что в спринте получилось добраться до финала. Жаль, что там Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли попасть в топ-3. Большунов финишировал 4-м, что было не так уж плохо, учитывая недавнюю болезнь Сан Саныча. Устюгову в спринте просто не хватило сил на борьбу (явно наложилось повреждение, полученное на тренировке).
Несмотря на такое грустное начало чемпионата мира, дальше в программе значились дистанционные гонки, где шансов на медали у сборной России было гораздо больше. Перед скиатлоном никто не сомневался, что Сан Саныч будет бороться за победу. Так и вышло. Для успеха ему даже оказалась не нужна помощь Ивана Якимушкина, Евгения Белова и Алексея Червоткина по сдерживанию норвежцев, которые настроились испортить лидеру нашей команды пребывание в Оберстдорфе.
За первый круг лидеры сменились дважды. Сначала Червоткин ушел в отрыв, который поддержал Ииво Нисканен, а перед выходом на стадион его сменил Большунов. Норвежцы сразу же активизировались, подавая друг другу сигналы своими переглядками. Им необходимо было не отваливаться далеко, а также везти за собой Йоханнеса Клэбо. Тем не менее волновали они зря. Никто всерьез не собирался убегать. Напряжно стало только к отметке 8,8 километра.
И то это случилось, потому что никакой командной работы у наших не было. Рядом с Большуновым был только Белов, а Червоткин и Якимушкин откатились вглубь пелотона. Норвежцы в этом плане действовали слаженнее: как только Сан Саныч выходил вперед, за ним всегда оказывался
После
Для успеха россиянину нужно было уходить от соперников заранее, точнее от Клэбо, короля финиша.
Большунов всю дорогу шел впереди. Казалось, что надо бы отдохнуть и пустить полидировать
Холунн жестко атаковал в последний серьезный подъем. В
В этот момент камера выловила Анну Жеребятьеву, девушку Александра. По ее лицу катились слезы.
Дела остальных наших нельзя назвать успешными. Ребята могли выступить гораздо лучше. А так получилось, что Якимушкин завершил скиатлон на 8-м месте, Червоткин — на 18-м, а Белов оказался совсем не готов и стал лишь 23-м. И все это дико пугает перед остальными гонками, особенно эстафетой.