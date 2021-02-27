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17:20 (мск), источник: Sport24

Большунов впервые в жизни чемпион мира. Он сумел убежать от всей сборной Норвегии

Драма со счастливым концом!

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У парней начало лыжного чемпионата мира вышло скомканным, как и девушек, несмотря на то, что в спринте получилось добраться до финала. Жаль, что там Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли попасть в топ-3. Большунов финишировал 4-м, что было не так уж плохо, учитывая недавнюю болезнь Сан Саныча. Устюгову в спринте просто не хватило сил на борьбу (явно наложилось повреждение, полученное на тренировке).

Несмотря на такое грустное начало чемпионата мира, дальше в программе значились дистанционные гонки, где шансов на медали у сборной России было гораздо больше. Перед скиатлоном никто не сомневался, что Сан Саныч будет бороться за победу. Так и вышло. Для успеха ему даже оказалась не нужна помощь Ивана Якимушкина, Евгения Белова и Алексея Червоткина по сдерживанию норвежцев, которые настроились испортить лидеру нашей команды пребывание в Оберстдорфе.

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За первый круг лидеры сменились дважды. Сначала Червоткин ушел в отрыв, который поддержал Ииво Нисканен, а перед выходом на стадион его сменил Большунов. Норвежцы сразу же активизировались, подавая друг другу сигналы своими переглядками. Им необходимо было не отваливаться далеко, а также везти за собой Йоханнеса Клэбо. Тем не менее волновали они зря. Никто всерьез не собирался убегать. Напряжно стало только к отметке 8,8 километра.

И то это случилось, потому что никакой командной работы у наших не было. Рядом с Большуновым был только Белов, а Червоткин и Якимушкин откатились вглубь пелотона. Норвежцы в этом плане действовали слаженнее: как только Сан Саныч выходил вперед, за ним всегда оказывался кто-то из скандинавов, подтягивая остальных. Если на первых километрах дистанции это был Ханс Кристер Холунн, за 3,7 километра до смены лыж, когда Большунов взвинтил темп, его позицию занял Эмиль Иверсен. Вот только леденистая трасса не позволила оторваться россиянину. На спуске все подтянулись.

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После пит-стопа стало ясно, что додержаться до финиша из наших сможет только Большунов. Все остальные изрядно подустали. Тактика норвежцев сработала, потому что на отметке 18,8 километра в лидирующей группе остались Сан Саныч, Шур Рете, Иверсен, Эндрю Масгрейв Клэбо, Холунн и Симен Крюгер. Нисканен и Йенс Бурман отвалились — 15 секунд отставания. Остальные проигрывали еще больше.

Для успеха россиянину нужно было уходить от соперников заранее, точнее от Клэбо, короля финиша. Кто-то из наших тренеров на трассе кричал Большунову: «Саня, Саня, Саня!» Вряд ли это помогало, потому что Сан Саныч явно был в себе и ничего не слышал. Ему предстояло решить, как сломать норвежскую тактику. Они ведь его вообще не отпускали, а помощи ждать было не от кого. Якимушкин тащил на себе вторую группу, которая уступала 54 секунды.

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Большунов всю дорогу шел впереди. Казалось, что надо бы отдохнуть и пустить полидировать кого-то из норвежцев, но он этого намеренно не делал. Это позволило натянуть группу и отцепить Масгрейва. Клэбо и Иверсен тоже начали уставать, но догнали на одном из спусков, вернувшись к своим. Так они и продолжили ехать вместе. Только за 2,5 километра до финиша определилась тройках тех, кто будет бороться за победу — Большунов, Холунн и Крюгер.

Холунн жестко атаковал в последний серьезный подъем. В какой-то момент показалось, что он сможет сбежать. Но Большунов накатил на предпоследнем спуске, а на стадион вышел в лидеры. Дальше оставался заключительный пригорок, и на нем Сан Саныч так взвинтил темп, что Холунн и Крюгер просто рассыпались. На стадион россиянин выкатился с внушительным преимуществом. Он понимал, что его не догонят, поэтому начал праздновать свою первую победу на чемпионате мира в карьере прямо в финишном створе. Расстроенным Крюгеру и Холунну пришлось довольствоваться вторым и третьим местам.

В этот момент камера выловила Анну Жеребятьеву, девушку Александра. По ее лицу катились слезы.

Дела остальных наших нельзя назвать успешными. Ребята могли выступить гораздо лучше. А так получилось, что Якимушкин завершил скиатлон на 8-м месте, Червоткин — на 18-м, а Белов оказался совсем не готов и стал лишь 23-м. И все это дико пугает перед остальными гонками, особенно эстафетой.

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