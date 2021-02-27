Йоханнес Клебо: У нас не было командной тактики против Большунова

Титулованный норвежский лыжник не выдержал темпа россиянина Александра Большунова и финишировал четвертым. Для лидера сборной России это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира — во второй половине дистанции он в одиночку сражался с пятью норвежцами, но победил.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3" data-vnd="4277155f1abeb2a0d7e3" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=4277155f1abeb2a0d7e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

— Большунов был действительно очень хорош и силен сегодня. Сильнее нас. Я думаю, что он очень счастлив. Он действительно заслужил сегодня победу.

Читайте также Вяльбе радовалась победе Большунова на ЧМ больше, чем собственным успехам в спорте

— Вы разочарованы?

— Нет, не сказать, что я разочарован. Я сегодня выглядел неплохо, но Большунов был сильнее, прежде всего на финише. Так бывает, значит, нужно сфокусироваться на следующих гонках и показать все, что я могу завтра.

— У вас был тактический план на эту гонку, чтобы обыграть Большунова на последних метрах?

— Нет, если честно я пытался просто держаться в общей группе и смотреть как быстро он сможет бежать.

— В России много говорят о том, что в Норвегии есть командная тактика против конкретно Большунова. Насколько это мнение справедливо?