Лыжник Большунов заявил, что заканчивал победную гонку на ЧМ со слезами на глазах

В субботу 24-летний Большунов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в скиатлоне.

«В гонке повторял себе — сегодня я должен быть чемпионом мира. На последнем спуске у меня уже появились слезы, я понимал, что выиграл. Соперники все очень сильные, пришлось всю дистанцию идти в рабочем темпе, в начале дистанции делал рывки спринтерские, чтобы растянуть норвежцев. Эта тактика сработала, еще на сборе у меня был этот план», — сказал Большунов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3" data-vnd="4277155f1abeb2a0d7e3" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=4277155f1abeb2a0d7e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оглядываться — тратить лишние силы, работать впереди надо только без оглядки. Главное ускорение на последнем круге было, и оно сработало. Я реально сказал себе, что сегодня я не должен отдать никому победу, эта цель достигнута. В этом году сделали акцент на чемпионат мира норвежцы, думали, что выиграют все, но не тут-то было. Сегодня я подтвердил в гонке, что лидер общего зачета побеждает и на чемпионате мира», — добавил он.

Большунов является также четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, в его активе три серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр. Большунов в этом сезоне досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, для него эта победа стала второй подряд.