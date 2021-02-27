«На последнем подъеме говорил себе: сегодня чемпионом мира буду я, а не кто-то другой». Большунов — об историческом триумфе
Лидер сборной России рассказал о своей исторической победе.
Лидер сборной России рассказал о своей исторической победе.
Чемпионат мира. Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1,7
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 21,5
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 22,1
6. Шур Рете (Норвегия) — 47,3…
8. Иван Якимушкин (Россия) — 2.00,3…
18. Алексей Червоткин (Россия) — 2.49,5…
23. Евгений Белов (Россия) — 4.01,2.
Александр Большунов выплеснул все эмоции на финише. В
— Последний вираж. Вы обошли Холунна по внутреннему радиусу. Это было на грани.
— Может быть. Но вы сами видели, к чему это привело. Значит, я все сделал правильно.
— Тренер Юрий Бородавко признался, что, когда вы остались в одиночку против пятерых норвежцев, у него было ощущение — волк и семеро козлят.
— Для меня было важно держать темп и постоянно дергать. Я думал только об этом, а не о
— Выиграть золото большого турнира — для вас это облегчение?
— Не сказал бы. В этом году у меня есть общий зачет Кубка мира, я победил на «Тур де Ски». Теперь и чемпионат мира. То есть выиграл все соревнования, которые были. Это достойный результат.
— Норвежцы скромновато поздравляли вас после финиша.
— Их можно понять. У меня получилось их расстроить.
— Были ли с их стороны
— Их тактика была экономить силы и выиграть у меня на финише. Но сегодня я их переиграл.
— Камень с души свалился?
— Да его и не было. Честно. Нужно было подняться на ступеньку выше — и я это сделал. Впереди новые гонки.
— Олимпийский чемпион Александр Легков рассказывал, что во время марафона в Сочи на последнем подъеме он говорил себе: «Это мой подъем, мой день, моя Олимпиада». Есть ощущение, что у вас были похожие мысли на финальном тягуне.
— Если честно, на последнем большом подъеме под каждое движение говорил себе: «Сегодня я буду чемпионом мира, а не
— Есть
— Досада есть. Хотелось услышать свой гимн. Для меня это вообще непонятно. Мы же чистые спортсмены. Понятия не имею, что там было, а чего не было, но почему я должен за это отвечать?
— Это правда, что вы не понимаете, какие гонки побежите на этом чемпионате мира?
— Не буду загадывать, но надеюсь, что все будет нормально. Поставят меня в командный спринт — побегу. Нет — не побегу.
— Давайте объективно. Вас невозможно не поставить на него.
— Еще месяц назад мне говорили, что спринт бежать не надо. Ни личный, ни командный.
— Но все же знают, что вы хотите бежать все.
— Я всегда хочу бежать все.
Скажу честно, на Олимпийских играх и на чемпионате мира тратил много энергии, когда меня не хотели ставить на гонку, и я боролся за то, чтобы мне дали пробежать. Эмоции уходили на это. И на дистанции, возможно, мне их потом и не хватало, чтобы выиграть. Постоянно был вторым.
— То есть вам будет гораздо проще жить, если сегодня Елена Вяльбе и Юрий Бородавко подойдут и скажут: «Саня, расслабься, ты бежишь здесь все».
— Абсолютно согласен. Сезон показывает, кто должен бежать. И непонятно, почему иногда начинают выбирать между мной и
— Хотя бы контрольные вам не устраивают.
— Если устроят — не побегу. Это глупо. Была уже одна контрольная, после которой Устюгов мог вообще не выступить здесь.
— Егор Сорин сказал, что вам нужно давать Героя России после такой гонки. Ощущаете, что сейчас вы главный зимник в нашем спорте?
— У меня эмоций много. Но они все здесь (Александр показал на сердце. — Прим. «СЭ»).
— Вы загадывали себе
— Есть у меня
— Ух ты.
— Если честно, я и раньше это делал. Кому? Говорить не хочу. Тому, кому посчитаю нужным.
Владимир Иванов