Сергей Устюгов 2 марта пройдет медицинское обследование в связи с травмой ноги

При подготовке к чемпионату мира в Оберстдорфе Устюгов травмировал заднюю поверхность бедра. Несмотря на травму, в четверг он смог выступить на турнире в личном спринте, однако от участия в командном отказался. 1 марта он вернется в Россию.

«2-го числа будет обследование по допуску к чемпионату России, — сказал Устюгов. — Я очень хочу бежать, но физически не могу. Нога в поворотах не держит. Сегодня после тренировки я сказал Саше Терентьеву, что на меня нельзя рассчитывать — нога не дает бежать командный спринт».

«Сесть на спусках не могу, опираюсь только на одну ногу. В классическом спринте было видно, что левая нога не работала. Я пробовал восстановить ногу, но не получилось», — добавил он.