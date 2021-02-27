Четыре комплекта наград нашли своих обладателей в третий день ЧМ по лыжным видам спорта

В лыжных гонках определились медалисты в дисциплине скиатлон у мужчин и женщин. Победы праздновали норвежка Тереза Йохауг и россиянин Александр Большунов.

Стоит отметить, что норвежская лыжница стала 11-ти кратной чемпионкой мира в лыжных гонках. На финише 15 км дистанции она показала результат 38 мин. 35,5 сек. Второе место у шведки Фриды Карлссон, время которой на 30 сек. хуже чем у титулованной норвежки. Третья позиция также у лыжницы из Швеции, Эббы Андерссон (отставание 30,9 сек).

Мужчины преодолевали дистанцию вдвое длиннее. Тут не было равных Александру Большунову, который убежав от пяти преследователей из Норвегии показал на финише время 1 час 11 мин. 39,9 сек. Второе и третье места заняли норвежцы Симен Крюгер (отставание 1,1 сек.) и Ханс Кристер Холунд (отставание 1,7 сек).

Историческим получился день 27 февраля для лыжного двоеборья. Оформив уверенную победу в женской гонке Гундерсена (К-95 + 5 км) Гида Вествольд Хансен из Норвегии стала первой чемпионкой мира среди женщин в данном виде спорта.

Занимавшая второе место после прыжков с трамплина спортсменка в гонке была недосягаема — 13 мин. 10,4 сек. Ее соотечественница, лидировавшая после первого вида программы, переместилась на вторую позицию отстав от чемпионки на 13,8 сек. Третье место также выиграла норвежка Марта Лейнан Лунд. Она была четвертой после прыжков, но благодаря удаче на лыжне выиграла бронзу (отставание 28,8 сек).

И наконец, в прыжках с трамплина в дисциплине К-95 чемпионом мира стал поляк Петр Жила. Результат принесший победу уроженцу Тешина — 268 баллов. Немец Карл Гайгер, ставший серебряным медалистом заработал 265,2 очка. Анзе Ланишек из Словении, выиграл бронзу с результатом 261 балл.