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00:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хальварссон пропустит оставшуюся часть чемпионата мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Шведский лыжник Калле Хальварссон не выступит в оставшихся гонках чемпионата мира, который проходит в немецком Оберстдорфе.

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Источник: AP 2020

В субботу 31-летний Хальварссон не финишировал в скиатлоне на чемпионате мира.

«Мне не удалось обрести форму, к которой я стремился, и я хочу, чтобы мои товарищи по команде получили шанс в оставшихся гонках», — приводит слова Хальварссона Aftonbladet.

Хальварссон — трехкратный призер чемпионатов мира в эстафете.

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