Хальварссон пропустит оставшуюся часть чемпионата мира по лыжным гонкам
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Шведский лыжник Калле Хальварссон не выступит в оставшихся гонках чемпионата мира, который проходит в немецком Оберстдорфе.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Шведский лыжник Калле Хальварссон не выступит в оставшихся гонках чемпионата мира, который проходит в немецком Оберстдорфе.
В субботу 31-летний Хальварссон не финишировал в скиатлоне на чемпионате мира.
«Мне не удалось обрести форму, к которой я стремился, и я хочу, чтобы мои товарищи по команде получили шанс в оставшихся гонках», — приводит слова Хальварссона Aftonbladet.
Хальварссон — трехкратный призер чемпионатов мира в эстафете.