Хальварссон пропустит оставшуюся часть чемпионата мира по лыжным гонкам

В субботу 31-летний Хальварссон не финишировал в скиатлоне на чемпионате мира.

«Мне не удалось обрести форму, к которой я стремился, и я хочу, чтобы мои товарищи по команде получили шанс в оставшихся гонках», — приводит слова Хальварссона Aftonbladet.