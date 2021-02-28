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09:57 (мск), источник: Sport24

Норвежский журналист — о Большунове: России пора начать понимать, что одерживать победы можно и без обмана

Журналист издания Dagbladet Эстен Сэтер прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира — 2021.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу, 27 февраля, 24-летний показал результат на 30-километровой дистанции 1 час 11 минут 33,9 секунды. Большунов опередил четырех норвежских конкурентов — Симена Хегстада Крюгера (+1,1), Ханса Кристера Ходунда (+1,7), Йоханнеса Клэбо (+21,5) и Эмиля Иверсена (+22,1). Для Большунова это первая в карьере золотая медаль на чемпионатах мира.

«У нас нет причин делать ничего, кроме того, что сделал Холунд после финиша. То есть обнять Большунова и поздравить с главным достижением в лыжной карьере. Александр сказал, что он плакал в конце гонки. Возможно, он плакал о лучших временах для потрясенного российского спорта.

На сегодня нет никаких оснований говорить ничего другого, кроме того, что Большунов чист. Да, у него есть тренер с допинговым прошлым, и он сам из страны, зараженной допингом, но все остальное в порядке.

Приятно, что побеждает сильнейший. До тех пор, пока спортсмен чист, не имеет значения, из какой он страны. Было бы здорово, если бы российское спортивное сообщество начало понимать, что одерживать большие победы можно и без обмана. Все почести — России, — говорится в статье.

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