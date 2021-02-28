Норвежский журналист — о Большунове: России пора начать понимать, что одерживать победы можно и без обмана

В субботу, 27 февраля, 24-летний показал результат на 30-километровой дистанции 1 час 11 минут 33,9 секунды. Большунов опередил четырех норвежских конкурентов — Симена Хегстада Крюгера (+1,1), Ханса Кристера Ходунда (+1,7), Йоханнеса Клэбо (+21,5) и Эмиля Иверсена (+22,1). Для Большунова это первая в карьере золотая медаль на чемпионатах мира.

«У нас нет причин делать ничего, кроме того, что сделал Холунд после финиша. То есть обнять Большунова и поздравить с главным достижением в лыжной карьере. Александр сказал, что он плакал в конце гонки. Возможно, он плакал о лучших временах для потрясенного российского спорта.

На сегодня нет никаких оснований говорить ничего другого, кроме того, что Большунов чист. Да, у него есть тренер с допинговым прошлым, и он сам из страны, зараженной допингом, но все остальное в порядке.