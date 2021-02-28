Ступак и Непряева стали четвёртыми в финале командного спринта ЧМ в Оберстдорфе

Победу в гонке одержала сборная Швеции. Второй стала национальная команда Швейцарии, третьей — Словении



Сборная России заняла четвёртое место. За российскую команду выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал