Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте ЧМ в Оберстдорфе
На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся мужской командный спринт свободным стилем.
На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся мужской командный спринт свободным стилем.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Сборная Финляндии заняла второе место. Бронзовая медаль досталась национальной команде России. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Эрик Вальнес/ Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74.
2. Ристоматти Хакола/ Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.
На прошлом чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборную России в командном спринте представляли также Большунов и Ретивых. Россияне тогда заняли второе место.