Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте ЧМ в Оберстдорфе

Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Сборная Финляндии заняла второе место. Бронзовая медаль досталась национальной команде России. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов.

На прошлом чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборную России в командном спринте представляли также Большунов и Ретивых. Россияне тогда заняли второе место.