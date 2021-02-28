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16:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте ЧМ в Оберстдорфе

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся мужской командный спринт свободным стилем.

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Источник: AP 2020

Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Сборная Финляндии заняла второе место. Бронзовая медаль досталась национальной команде России. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Эрик Вальнес/ Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74.
2. Ристоматти Хакола/ Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.

На прошлом чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборную России в командном спринте представляли также Большунов и Ретивых. Россияне тогда заняли второе место.

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