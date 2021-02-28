Клебо прокомментировал победу в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе

«Мы проделали отличную работу. Полуфинал был даже сложнее финала, скорость была повыше. Рыхлая трасса нам очень подходила. Помогло то, что Ретивых оторвался на пару метров на втором круге и после этого немного затек. Я старался как можно быстрее добраться до Глеба, хотел за его спиной немного подержаться. Думал, что Мяки будет посвежее в конце», — цитирует Клебо NRK.