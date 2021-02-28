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17:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клебо прокомментировал победу в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в мужском командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Спортсмен выступал в паре Эриком Валнесом.

«Мы проделали отличную работу. Полуфинал был даже сложнее финала, скорость была повыше. Рыхлая трасса нам очень подходила. Помогло то, что Ретивых оторвался на пару метров на втором круге и после этого немного затек. Я старался как можно быстрее добраться до Глеба, хотел за его спиной немного подержаться. Думал, что Мяки будет посвежее в конце», — цитирует Клебо NRK.

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов стали бронзовыми призерами, сборная Финляндии заняла второе место в мужском командном спринте. Российские лыжницы остались без медалей.

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