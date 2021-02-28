Дмитрий Губерниев помирился с главой ФЛГР Еленой Вяльбе

«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе! Догнал её на стадионе. Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения! За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня, Вяльбе было непросто, но всё в итоге хорошо!!! Спасибо, Елена Валерьевна, наши лыжники с Вами всех победят!!!