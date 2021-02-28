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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Губерниев помирился с главой ФЛГР Еленой Вяльбе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что после командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта помирился с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Вяльбе не разделяла методы Губерниева по освещению спортивных соревнований.

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«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе! Догнал её на стадионе. Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения! За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня, Вяльбе было непросто, но всё в итоге хорошо!!! Спасибо, Елена Валерьевна, наши лыжники с Вами всех победят!!!

Кстати, Вяльбе отметила, что девчонок в командном спринте надо было поменять местами, а парни, бронзовые призёры, бежали с нужной расстановкой! — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

В командном спринте Александр Большунов и Глеб Ретивых стали бронзовыми призёрами, Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место.

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