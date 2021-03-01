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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Отец финского лыжника рассказал о снятом с россиян скальпе

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, сборная Финляндии сняла скальп с российских спортсменов, которые пришли к финишу третьими. Он также отметил, что убедился в успешном исходе гонки, когда его команда оказалась в группе лидеров.

Командный спринт прошел ранее в воскресенье, 28 февраля. В паре с Большуновым выступал Глеб Ретивых. Золото досталось норвежцам Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финские спортсмены Йони Мяки и Ристоматти Хакола.

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24 января на финише эстафеты на этапе Кубка мира между Большуновым и Мяки произошла стычка. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее российский спортсмен признался, что сожалеет о поступке.

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