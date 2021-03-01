FIS прокомментировала реакцию Большунова на товарища по сборной после гонки ЧМ

Миньерей заявил, что FIS не может контролировать эмоции спортсменов. «Нет правила, которое гласит, что лыжники должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии», — добавил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Командный спринт прошел 28 февраля. Большунов и Ретивых заняли третье место. Золото досталось норвежцам Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финские спортсмены Йони Маки и Ристоматти Хакола.

После финиша Большунов не подошел к Ретивых. Спортсмен заявил, что его очень расстроили итоги гонки, так как у россиян были реальные шансы на победу. В сборной Норвегии назвали неприемлемым поведение россиянина.