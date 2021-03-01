Лучший норвежский лыжник осудил манеры Большунова из-за инцидента после гонки ЧМ

«Пусть русские обратят внимание на свои ценности. У нас классный командный дух. В конце концов, можно порадоваться за товарищей по команде», — посчитал Клебо, являющийся лучшим представителем сборной Норвегии в общем зачете Кубка мира этого сезона. При этом он подчеркнул, что Большунов волен реагировать на третье место так, как он захочет.