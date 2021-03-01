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16:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший норвежский лыжник осудил манеры Большунова из-за инцидента после гонки ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо осудил манеры россиянина Александра Большунова из-за инцидента после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Его слова приводит NRK.

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Источник: РИА "Новости"

«Пусть русские обратят внимание на свои ценности. У нас классный командный дух. В конце концов, можно порадоваться за товарищей по команде», — посчитал Клебо, являющийся лучшим представителем сборной Норвегии в общем зачете Кубка мира этого сезона. При этом он подчеркнул, что Большунов волен реагировать на третье место так, как он захочет.

Командный спринт прошел 28 февраля. Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место. Золото досталось норвежцам Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финны Йони Маки и Ристоматти Хакола.

После финиша Большунов не подошел к Ретивых. Спортсмен заявил, что его очень расстроили итоги гонки, так как у россиян были реальные шансы на победу. В сборной Норвегии назвали неприемлемым поведение россиянина.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

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