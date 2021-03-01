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17:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский чемпион мира высмеял поражение Большунова финнам на ЧМ

Канадский чемпион мира Алекс Харви в подкасте Fasterskier высмеял поражение российских лыжников финнам в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

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Источник: AP 2020

Харви посчитал, что Александр Большунов взбесился после того, как его партнер по команде Глеб Ретивых не удержал победу. «Поведение Большунова связано с тем, что Йони Мяки вновь обыграл россиян. Два раза подряд! В Лахти Александр вышел из себя: “Побью тебя! Порву! Да я тебя…”» — заявил спортсмен, посмеявшись над эмоциями россиянина.

Командный спринт прошел 28 февраля. Большунов и Ретивых заняли третье место. Золото досталось норвежцам Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финны Йони Мяки и Ристоматти Хакола. После финиша Большунов не подошел к Ретивых.

24 января на финише эстафеты на этапе Кубка мира между Большуновым и Мяки произошла стычка. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул его и ударил палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее российский спортсмен признался, что сожалеет о своем поступке.

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