Канадский чемпион мира высмеял поражение Большунова финнам на ЧМ

Харви посчитал, что Александр Большунов взбесился после того, как его партнер по команде Глеб Ретивых не удержал победу. «Поведение Большунова связано с тем, что Йони Мяки вновь обыграл россиян. Два раза подряд! В Лахти Александр вышел из себя: “Побью тебя! Порву! Да я тебя…”» — заявил спортсмен, посмеявшись над эмоциями россиянина.

Командный спринт прошел 28 февраля. Большунов и Ретивых заняли третье место. Золото досталось норвежцам Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финны Йони Мяки и Ристоматти Хакола. После финиша Большунов не подошел к Ретивых.