Российский лыжник Спицов сломал руку на тренировке на чемпионате мира
ТАСС, 1 марта. Российский лыжник Денис Спицов во время тренировки упал на трассе, на которой проходят гонки чемпионата мира в Германии, и получил перелом. Об этом сообщает
ТАСС, 1 марта. Российский лыжник Денис Спицов во время тренировки упал на трассе, на которой проходят гонки чемпионата мира в Германии, и получил перелом. Об этом сообщает
Отмечается, что спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. В ближайшее время он вернется в Россию для прохождения лечения.