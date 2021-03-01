Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
2.03
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
2.03
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.03
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
2.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
2.03
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.03
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
19:49 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Спицов сломал руку на тренировке на чемпионате мира

ТАСС, 1 марта. Российский лыжник Денис Спицов во время тренировки упал на трассе, на которой проходят гонки чемпионата мира в Германии, и получил перелом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. В ближайшее время он вернется в Россию для прохождения лечения.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
21-летний российский сноубордист стал трехкратным чемпионом мира
Впереди только Гретцки: Александр Овечкин догнал Айзермана
Россиянин завоевал второе золото на юниорском ЧМ по биатлону
CAS начал рассмотрение иска Союза биатлонистов России к IBU
Матчи «Крыльев Советов» перенесут на другой стадион
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь