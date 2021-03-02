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00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев оскорбил отца финского лыжника Мяки

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова отца финского лыжника Йони Мяки, который заявил, что финны «сняли скальп с русских во второй раз».

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Александр Большунов финишировал вслед за Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, а в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе Мяки опередил Глеба Ретивых в борьбе за бронзу.

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«Люди хайпуют. Они торжествуют в моменте. Не будем забывать, что Глеб — бронзовый призёр. Сегодня они у него выиграли, а завтра он у них. Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки — чудила (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается.

Мне кажется, для спортсмена такие слова — самая лучшая мотивация. Амбициозному спортсмену такие высказывания только помогут. Прекрасный повод показать себя на Олимпиаде, — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

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