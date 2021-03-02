Губерниев оскорбил отца финского лыжника Мяки

Напомним, Александр Большунов финишировал вслед за Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, а в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе Мяки опередил Глеба Ретивых в борьбе за бронзу.

«Люди хайпуют. Они торжествуют в моменте. Не будем забывать, что Глеб — бронзовый призёр. Сегодня они у него выиграли, а завтра он у них. Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки — чудила (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается.