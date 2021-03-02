Устюгов может выступить на чемпионате России, несмотря на травму ноги

На проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира Устюгов принял участие только в спринте, где занял пятое место, и досрочно завершил турнир. Перед стартом мирового первенства россиянин упал на контрольной тренировке и повредил мышцу ноги. Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

«Сергей уже в Москве, он прошел обследование. Есть еще ряд обследований, которые мы ему назначили. Программа восстановления до конца пока не ясна, но, думаю, будут определенные физиотерапевтические назначения, покой от физических нагрузок, дальше контроль — УЗИ, МРТ и так далее. Сезон для него не закончен, если Сергей захочет выступать на чемпионате России и нога ему позволит, то почему нет? Это не такая травма, которая не позволила бы ему выступить на чемпионате России», — сказал Эрлихман по телефону.