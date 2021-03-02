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13:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Устюгов может выступить на чемпионате России, несмотря на травму ноги

ОБЕРСТДОРФ (Германия), 2 мар — РИА Новости, Сергей Фукс. Российский лыжник Сергей Устюгов еще не завершил сезон, несмотря на травму ноги, при желании он может выступить на чемпионате России, сказал РИА Новости главный врач сборной России Роман Эрлихман.

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Источник: Спорт РИА Новости

На проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира Устюгов принял участие только в спринте, где занял пятое место, и досрочно завершил турнир. Перед стартом мирового первенства россиянин упал на контрольной тренировке и повредил мышцу ноги. Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

«Сергей уже в Москве, он прошел обследование. Есть еще ряд обследований, которые мы ему назначили. Программа восстановления до конца пока не ясна, но, думаю, будут определенные физиотерапевтические назначения, покой от физических нагрузок, дальше контроль — УЗИ, МРТ и так далее. Сезон для него не закончен, если Сергей захочет выступать на чемпионате России и нога ему позволит, то почему нет? Это не такая травма, которая не позволила бы ему выступить на чемпионате России», — сказал Эрлихман по телефону.

«Когда будет полная картина всех лабораторных исследований, тогда мы сможем понять, какие окончательные назначения мы ему можем дать, что он будет и сможет выполнять. В любом случае, спортсмены — это необычные люди, у них всё совершенно по-другому. Иногда восстановление проходит быстрее, чем у обычного человека. Много еще зависит от психосоматики», — добавил он.

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