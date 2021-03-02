Лыжница Йохауг превзошла Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира

Норвежка преодолела дистанцию за 23 минуты 9,8 секунды. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (+54,2), третье — ее соотечественница Эбба Андерссон (+1.06,9).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая финишировала пятой (+1.13,8). Наталья Непряева стала 12-й (+1.53,2), Мария Истомина — 28-й (+2.41,7), Юлия Ступак — 29-й (+2.41,8). Чемпионка Европы по биатлону Байба Бендика из Латвии, которая выиграла квалификацию к гонке во вторник, заняла 35-е место (+2.58,7). В квалификации не принимали участие спортсмены сильнейших сборных.

Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обогнала по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед). Больше золотых наград на мировых первенствах завоевали норвежка Марит Бьёрген (18) и советская и российская лыжница Елена Вяльбе (14), которая сейчас является президентом Федерации лыжных гонок России и главным тренером национальной команды.

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В активе 32-летней Йохауг также две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Норвежка является олимпийской чемпионкой, а также серебряным и бронзовым призером Игр. В 2016 году Йохауг не прошла допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018; норвежка утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ.

Благодаря победе Йохауг норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2−2−2), третьими — немцы (1−2−0). Россияне занимают шестое место (1−0−1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.