Вяльбе предложила лыжникам идти в блогеры, если они не могут отказаться от соцсетей

«Да, на время чемпионатов мира и Олимпийских игр я хочу забрать телефоны, а лучше на весь сезон, — сказала Вяльбе. — Когда люди по пять часов в день тратят на то, чтобы кому-то ответить, а потом выходят на старт и не могут ничего сделать. Кому нужны эти соцсети? Пусть блогером тогда будет».

«У меня ко многим есть вопросы, не только к Евгению Белову. Я говорю о лыжниках, которые сами ведут соцсети и проводят там огромное количество времени», — сказала она.

Вяльбе не считает, что долгое времяпрепровождение в социальных сетях может помочь спортсменам отвлечься от соревнований и психологически расслабиться. «Пусть едут домой и расслабляются сколько угодно. Они зарабатывают большие деньги, я же не против. Будем искать тех, кто понимает, что это такое. Думаю, что это в целом мировая проблема, особенно для молодежи, у которых от всего этого едет крыша», — заметила она.