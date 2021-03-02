«Все расстроены»: Губерниев — о результате российских лыжниц на ЧМ

«Конечно, Сорина — молодец. Она смогла преодолеть последствия травмы и лихо сражалась на трассе, остановившись в нескольких секундах от бронзовой награды. Результат достойный, но все, конечно, расстроены. Посмотрим, что будет дальше. Но меня сильно беспокоит подготовка группы Маркуса Крамера к чемпионату мира. У Юлии Ступак не все в порядке, да и Евгений Белов выглядит тяжеловато», — заявил Губерниев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.