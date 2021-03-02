«Все расстроены»: Губерниев — о результате российских лыжниц на ЧМ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об итогах женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об итогах женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Победу одержала норвежка Тереза Йохеуг. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место.
«Конечно, Сорина — молодец. Она смогла преодолеть последствия травмы и лихо сражалась на трассе, остановившись в нескольких секундах от бронзовой награды. Результат достойный, но все, конечно, расстроены. Посмотрим, что будет дальше. Но меня сильно беспокоит подготовка группы Маркуса Крамера к чемпионату мира. У Юлии Ступак не все в порядке, да и Евгений Белов выглядит тяжеловато», — заявил Губерниев на видео, опубликованном в его
«Если говорить о группе Юрия Бородавко, то Наташе Непряевой сейчас очень сложно показывать хорошие результаты. Впереди у нас эстафета и марафон, на которые мы рассчитываем. Наши девушки пока недобирают медалей в Германии», — добавил комментатор.
Российские девушки пока не завоевали ни одной медали на проходящем в Оберстдорфе чемпионате мира.