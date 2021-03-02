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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все расстроены»: Губерниев — о результате российских лыжниц на ЧМ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об итогах женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержала норвежка Тереза Йохеуг. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место.

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«Конечно, Сорина — молодец. Она смогла преодолеть последствия травмы и лихо сражалась на трассе, остановившись в нескольких секундах от бронзовой награды. Результат достойный, но все, конечно, расстроены. Посмотрим, что будет дальше. Но меня сильно беспокоит подготовка группы Маркуса Крамера к чемпионату мира. У Юлии Ступак не все в порядке, да и Евгений Белов выглядит тяжеловато», — заявил Губерниев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Если говорить о группе Юрия Бородавко, то Наташе Непряевой сейчас очень сложно показывать хорошие результаты. Впереди у нас эстафета и марафон, на которые мы рассчитываем. Наши девушки пока недобирают медалей в Германии», — добавил комментатор.

Российские девушки пока не завоевали ни одной медали на проходящем в Оберстдорфе чемпионате мира.

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