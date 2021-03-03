Сборная Италии снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта

Сообщается, что тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты. Прыгуны быстро покинули Оберстдорф, но, несмотря на это, итальянские лыжники всё равно успели заразиться. Таким образом, они не выступят, в частности, в мужской индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом, которая состоится сегодня, 3 марта, и начнётся в 15:15 мск.