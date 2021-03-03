Девятьяров: Организаторы чемпионата мира подыграли норвежцам, не укрепив трассу солью

Победу в гонке на дистанции 15 км свободным стилем с раздельным стартом одержал норвежец Ханс Кристер Холунн, его соотечественники Симен Крюгер и Харальд Амундсен заняли второе и третье места соответственно, Большунов стал четвертым. Сразу после финиша президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ» заявила, что трасса была вязкой и не подходила Большунову. Она также была удивлена решением жюри Международной лыжной федерации не укреплять солью трассу в теплую погоду.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a7ff18a3d2d51d74ad80" data-vnd="a7ff18a3d2d51d74ad80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a7ff18a3d2d51d74ad80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Жюри вольно или невольно подыграло норвежцам в данном случае, считаю. Я полностью согласен со словами Елены Валерьевны», — сказал Девятьяров.

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«15-километровка — это коварная дистанция, но мы надеялись, что Большунов сегодня выиграет, — продолжил собеседник ТАСС. — Но бежать все дистанции на чемпионате мира любому спортсмену тяжело, и какое-то недовосстановление все равно у Саши присутствует. По его сегодняшним движениям было видно, что у него накопилась усталость. Хотя на мягкой трассе, конечно, ему было очень сложно бороться за медали».

Девятьяров не стал давать оценку решению Большунова выступать на чемпионате мира во всех гонках, озвученному в начале чемпионата мира. «Его не переделать, у него такой характер, он максималист, который хочет бороться за награды во всех гонках, поэтому его тяжело остановить. Теперь Саша с большей злостью выйдет на эстафетную гонку», — считает собеседник ТАСС. Эстафетная гонка у мужчин состоится 5 марта, завершится чемпионат мира в германском Оберстдорфе 7 марта мужским марафоном на 50 км с масс-старта.