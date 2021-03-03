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20:32 (мск), источник: ТАСС

FIS объяснила решение не укреплять лыжню перед гонкой, в которой Большунов упустил медаль

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Погодные условия во время проведения мужской гонки на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира в германском Оберстдорфе не требовали использования соли для подготовки лыжни. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: РИА "Новости"

Гонка на 15 км свободным стилем проходила в пасмурную погоду при температуре «+5» градусов. Лидер российской сборной Александр Большунов до 10 км дистанции претендовал на призовое место, однако во время заключительного подъема его скорость серьезно упала, поскольку он увяз в разбитой лыжне. В итоге он остался без медали, заняв четвертое место. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после гонки заявила, что удивлена решением организаторов отказаться от использования соли при подготовке трассы.

«Из-за слишком низкой влажности и отсутствия солнца не было никакого смысла посыпать трассу солью, так как это не имело бы необходимого эффекта для сухого снега», — сообщили в международной федерации.

Во вторник перед женской индивидуальной гонкой организаторы укрепили трассу солью. Соревнования проходили в солнечную погоду при температуре выше десяти градусов тепла.

В мужской «разделке» весь пьедестал заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Харальд Амундсен.

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