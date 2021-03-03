FIS объяснила решение не укреплять лыжню перед гонкой, в которой Большунов упустил медаль

Гонка на 15 км свободным стилем проходила в пасмурную погоду при температуре «+5» градусов. Лидер российской сборной Александр Большунов до 10 км дистанции претендовал на призовое место, однако во время заключительного подъема его скорость серьезно упала, поскольку он увяз в разбитой лыжне. В итоге он остался без медали, заняв четвертое место. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после гонки заявила, что удивлена решением организаторов отказаться от использования соли при подготовке трассы.