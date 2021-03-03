Норвежка Марен Лундбю выиграла золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марен Лундбю выиграла золото в прыжках с трамплина К-120 на ЧМ по лыжным видам спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марен Лундбю выиграла золото в прыжках с трамплина К-120 на ЧМ по лыжным видам спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Скандинавская спортсменка стала чемпионкой мира с результатом 296,6 балла. Серебро в этом виде программы турнира пришлось впору японке Саре Таканаси. Она получила от судей оценку 287,9 балла. Замкнула тройку сильнейших словенка Ника Крижнар — 287,1 балла.
В общем зачете планетарного форума лидирует сборная Норвегии, у которой на счету девять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. На второй позиции обосновались спортсмены Швеции (2−2−2). Третье место занимает немецкая дружина (1−2−0).
Завтра, 4 марта, на чемпионате мира будут разыграны два комплекта наград. Сначала лыжницы выявят сильнейших в эстафете 4×5 км, а затем на старт выйдут