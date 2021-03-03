Норвежка Марен Лундбю выиграла золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина

Скандинавская спортсменка стала чемпионкой мира с результатом 296,6 балла. Серебро в этом виде программы турнира пришлось впору японке Саре Таканаси. Она получила от судей оценку 287,9 балла. Замкнула тройку сильнейших словенка Ника Крижнар — 287,1 балла.

В общем зачете планетарного форума лидирует сборная Норвегии, у которой на счету девять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. На второй позиции обосновались спортсмены Швеции (2−2−2). Третье место занимает немецкая дружина (1−2−0).