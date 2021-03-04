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14:31 (мск), источник: ТАСС

Испытательный срок Большунова за инцидент с финским лыжником истечет в следующем сезоне

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Испытательный срок Александра Большунова за инцидент с финским лыжником Йони Мяки истечет только в следующем сезоне, а не во время чемпионата мира в Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: РИА "Новости"

Изначально предполагалось, что испытательный срок распространяется только на пять гонок чемпионата мира в Оберстдорфе и завершится в пятницу, после мужской эстафеты. Путаница возникла в связи с неверным толкованием FIS Events (мероприятие/событие федерации), которое прописано в решении по «делу Большунова». В международной федерации пояснили, что речь идет не о количестве гонок, а о количестве полноценных соревнований, к которым относятся этапы Кубка мира и чемпионаты мира.

«К FIS Events относятся все соревнования Кубка мира или чемпионата мира, которые проводятся в одно и то же время в одном и том же месте, в соответствии с календарем FIS (например, соревнования в Лахти, которые состоялись с 23 по 24 января 2021 года, являются одним FIS Events), — сообщили в организации. — Речь идет не о гонках, а о целых мероприятиях. Чемпионат мира считается только одним событием».

Испытательный срок Большунова будет распространяться не только на чемпионат мира, но и на четыре следующих этапа Кубка мира. Ближайший пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта. Поскольку он будет заключительным в сезоне, испытательный срок истечет только осенью, после трех этапов Кубка мира нового сезона.

Инцидент между Большуновым и Мяки произошел во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти. В борьбе за бронзу в финишном створе Мяки задел лыжу Большунова, сбив его с темпа. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финна. Из-за этого результат российской команды аннулировали.

Инцидент перерос в большой скандал, к делу пытались привлечь правоохранительные органы Финляндии. Перед чемпионатом мира в Оберстдорфе независимый комиссар по этике и соответствию вынес российскому лыжнику дополнительное наказание за неспортивное поведение. До этого Большунов уже принес извинения Мяки, однако отметил, что врезался в него случайно, из-за отстегнувшейся лыжи.

Большунову грозит отстранение на два этапа Кубка мира

В связи с корректировкой толкования FIS Events меняется и смысл наказания, которое может быть применено к Большунову в случае повторения им неспортивного поведения во время испытательного срока. Российский лыжник рискует пропустить не две гонки, а два этапа Кубка мира.

«Если на следующих пяти соревнованиях спортсмен больше не будет вести себя неспортивно, никаких дальнейших действий предпринято не будет. В случае инцидента спортсмен будет отстранен на два ближайших этапа Кубка мира по лыжным гонкам и может подвергнуться дополнительным санкциями в зависимости от характера нарушения», — говорится в решении комиссара по этике.

Большунову 24 года, он является многократным призером чемпионатов мира и Олимпийских игр, двукратным победителем общего зачета Кубка мира и многодневки «Тур де Ски». В Оберстдорфе он завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, победив в скиатлоне.

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