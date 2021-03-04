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14:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трехкратный чемпион мира Рете покинул расположение сборной Норвегии

Норвежский лыжник Шюр Рете 4 марта покинул расположение сборной Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает NRK.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Рете покинул расположение сборной и отправился домой заботиться о своей семье», — сообщил менеджер сборной Норвегии Йеспен Бьергвик.

Рете и его жена Сив Левворд в ближайшее время ждут рождения ребенка, крайний срок — 7 марта.

3 марта Рете сообщил в интервью NRK, что может раньше времени отправиться домой из-за неутешительных результатов на турнире.

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) 32-летний норвежец занял шестое место в скиатлоне и шестое место в «разделке» на 15 км. На текущем турнире в программе соревнований осталось провести эстафету (пятница) и масс-старт «классикой» на 50 км (воскресенье).

Шюр Рете — трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам.

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