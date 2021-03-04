Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Отечественные лыжницы дебютировали в эстафетных гонках на чемпионатах мира в 1954 году в шведском Фалуне, когда впервые на мировых первенствах было разрешено выступать женщинам, в эстафете 3×5 км победу одержали Любовь Козырева, Маргарита Масленникова и Валентина Царева. Всего на 26 проходивших с 1954 года чемпионатах мира лыжная сборная СССР (России) побеждала в эстафетах 14 раз, норвежки — шесть, представительницы Финляндии — четыре, Швеции и Германии — по разу. На предыдущем мировом первенстве 2019 года в австрийском Зефельде россиянки стали третьими (Ступак, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Непряева), победу тогда праздновали шведки.