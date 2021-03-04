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16:14 (мск), источник: ТАСС

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4×5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победительницами гонки стали норвежки, преодолевшие дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла сборная Финляндии (отставание — 46,2 секунды). Отставание россиянок составило 26,6 секунды.

Отечественные лыжницы дебютировали в эстафетных гонках на чемпионатах мира в 1954 году в шведском Фалуне, когда впервые на мировых первенствах было разрешено выступать женщинам, в эстафете 3×5 км победу одержали Любовь Козырева, Маргарита Масленникова и Валентина Царева. Всего на 26 проходивших с 1954 года чемпионатах мира лыжная сборная СССР (России) побеждала в эстафетах 14 раз, норвежки — шесть, представительницы Финляндии — четыре, Швеции и Германии — по разу. На предыдущем мировом первенстве 2019 года в австрийском Зефельде россиянки стали третьими (Ступак, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Непряева), победу тогда праздновали шведки.

Женская команда России последний раз побеждала в эстафете на ЧМ в 2001 году в финском Лахти (Ольга Данилова, Лариса Лазутина, Юлия Чепалова и Нина Гаврылюк).

Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2−2−2), третьими — немцы (1−2−0). Россияне поднялись на пятое место (1−1−1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

В пятницу пройдет мужская эстафета 4×10 км. Чемпионат мира завершится 7 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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