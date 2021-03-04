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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вяльбе не сдержала слезы после серебра России в женской эстафете на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на серебряные медали женской команды в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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Источник: Спорт-Экспресс

После эстафеты Вяльбе давала интервью со слезами на глазах.

«Не зря надеялись, верили в них. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Все считали шведок фаворитками, и вы видели, какая трагичная у них была эстафета. Хочу сказать огромное спасибо всем девчонкам. Я просто счастлива. Я сказала девчонкам, как я их люблю», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Российскую команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко. Завтра, 5 марта, состоится мужская эстафета на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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