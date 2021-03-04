Вяльбе не сдержала слезы после серебра России в женской эстафете на ЧМ

«Не зря надеялись, верили в них. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Все считали шведок фаворитками, и вы видели, какая трагичная у них была эстафета. Хочу сказать огромное спасибо всем девчонкам. Я просто счастлива. Я сказала девчонкам, как я их люблю», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».