Вяльбе не сдержала слезы после серебра России в женской эстафете на ЧМ
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на серебряные медали женской команды в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на серебряные медали женской команды в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.
После эстафеты Вяльбе давала интервью со слезами на глазах.
«Не зря надеялись, верили в них. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Все считали шведок фаворитками, и вы видели, какая трагичная у них была эстафета. Хочу сказать огромное спасибо всем девчонкам. Я просто счастлива. Я сказала девчонкам, как я их люблю», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Российскую команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко. Завтра, 5 марта, состоится мужская эстафета на чемпионате мира в Оберстдорфе.