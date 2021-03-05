Губерниев извинился перед отцом Мяки. Финны объяснили ему, что значит «снять скальп»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев принёс извинения отцу финского лыжника Йони Мяки, Теро.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев принёс извинения отцу финского лыжника Йони Мяки, Теро.
Дмитрий узнал, что комментарии Теро были искажены при переводе с финского языка на русский.
«Я прошу прощения у отца Йони. Несколько российских журналистов позвонили мне по поводу сложившейся ситуации. “Снять скальп” (финны говорят так, когда
Напомним, финская команда, в которой на последнем этапе мужского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых. Теро заявил тогда, что финны «сняли скальп с русских во второй раз».
Позже Теро сказал, что его неправильно поняли.