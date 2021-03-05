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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев извинился перед отцом Мяки. Финны объяснили ему, что значит «снять скальп»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев принёс извинения отцу финского лыжника Йони Мяки, Теро.

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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий узнал, что комментарии Теро были искажены при переводе с финского языка на русский.

«Я прошу прощения у отца Йони. Несколько российских журналистов позвонили мне по поводу сложившейся ситуации. “Снять скальп” (финны говорят так, когда кого-то превосходят) действительно звучало как-то странно. Приглашаю Йони Мяки и его отца к себе домой в Москву. Я живу недалеко от аэропорта Шереметьево. Прилететь из Хельсинки за час не составит никакого труда! Йоэнсуу — мой любимый город, здесь потрясающие люди. Мне нравятся Финляндия и финские женщины. У меня нет никаких проблем с финнами. Йони — отличный лыжник. Произошло лишь недоразумение. Нет никаких причин для конфронтации. Лучше уважать друг друга», — приводит слова Губерниева Iltalehti.

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Напомним, финская команда, в которой на последнем этапе мужского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых. Теро заявил тогда, что финны «сняли скальп с русских во второй раз».

Позже Теро сказал, что его неправильно поняли.

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