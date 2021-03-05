Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
73
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
6.03
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
16
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Год назад её исключили из сборной. А теперь лыжница Яна Кирпиченко — вице-чемпионка мира!

В сборной России появилась новая яркая звезда?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Одной из главных героинь женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе стала россиянка Яна Кирпиченко. 25-летняя лыжница бежала на первом этапе и блестяще прошла свою часть дистанции, передав эстафету в группе лидеров и сделав хороший задел для остальной части команды. Сборная России в итоге добилась своего лучшего результата за 16 лет и стала второй в эстафете. Прогресс Кирпиченко за последний год поражает. Очень похоже на то, что эта симпатичная девушка готова ворваться в элиту лыжных гонок.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сборной России появилась новая яркая звезда?

Первые шаги в карьере

Яна начала заниматься лыжами уже в шесть лет и проходила становление в Алтайском крае в училище олимпийского резерва. Первый большой успех пришёлся на февраль 2017 года, когда россиянка стала бронзовым призёром юниорского чемпионата мира в скиатлоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потом был триумф на молодёжном чемпионате России, где Кирпиченко победила в том же скиатлоне. Тренеры быстро заметили талант спортсменки, и дебют на взрослом Кубке мира не заставил себя ждать. Яна пробежала первые гонки в элите уже в конце 2017 года.

Особенно удачными получились выступления на зимней Универсиаде в Красноярске в 2019 году. Во всех личных гонках Кирпиченко становилась обладательницей бронзовых наград, а в составе эстафетной команды взяла золото.

Слёзы после эстафеты

По-настоящему известной Яна стала в начале марта 2020 года, когда бежала в составе эстафеты на взрослом этапе Кубка мира в Лахти. Молодую россиянку поставили финишёром, возложив таким образом на неё колоссальную ответственность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Яна на равных билась с чемпионкой мира шведкой Майей Дальквист и практически вытащила сборную России к бронзовой медали. До подиума не хватило каких-то долей секунды.

Сразу после финиша Кирпиченко схватилась руками за лицо и расплакалась, понимая, что осталась в одном мгновении от медали. Партнёры по команде тут же поддержали Яну, которая действительно отдала все силы на дистанции.

«Я в принципе понимала, что на финише со шведкой, с моими-то спринтерскими способностями, будет очень сложно. Я пыталась пораньше сделать задел, но это не удалось. А так, учитывая, что она чемпионка мира в спринте, было бы чудом, если бы борьба на финишной прямой закончилась как-то по-другому», — рассказывала потом Яна в интервью «Спорт-экспрессу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Суровый урок от Вяльбе

Той весной у Яны был и неприятный период в карьере. Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе исключила спортсменку из сборной и отправила на самоподготовку. Считалось, что Кирпиченко не оправдала надежд, хотя худшей по результатам точно не была.

И такой психологический ход от Вяльбе сработал. Яна прибавила, вернулась в сборную, заняла пятое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне и высокое 13-е место в общем зачёте «Тур де Ски» в 2021 году, провалив при этом все спринтерские дисциплины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кирпиченко являлась твёрдым кандидатом в классическую эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе. И Яна не подвела, сделав всё даже лучше, чем ожидалось. Россиянка теперь — серебряный призёр чемпионата мира и хочется верить, что это только начало.

Александр Говоров

Читайте также
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
Матч между сборными Мальты и России пройдет без зрителей
Губерниев извинился перед отцом финского лыжника
«Уткин стал его отодвигать». 10 лет без комментатора Маслаченко
Ян троллил, игнорил Стерлинга и прошелся по его прическе
В Токио исключили вариант повторного переноса Олимпиады
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь