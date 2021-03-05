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14:40 (мск), источник: ТАСС

Никита Крюков рассказал о нюансах работы Бьорндалена со сборной Китая по биатлону

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не позволила спринтерской группе сборной Китая по лыжным гонкам приехать на чемпионат мира в Оберстдорф. Об этом ТАСС рассказал тренер команды олимпийский чемпион Никита Крюков, отметив, что по той же причине чемпионат мира в Поклюке были вынуждены пропустить китайские биатлонисты, которых тренирует восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира в Оберстдорфе стартовал 24 февраля и продлится до 7 марта. Он проходит вслед за чемпионатом мира по биатлону.

«Планы постоянно меняются, в них вмешивается ковидная ситуация, — рассказал Крюков по телефону. — Если бы не она, то мы бы приехали на чемпионат мира и другие европейские старты. Пока сидим здесь».

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«При этом я бы не сказал, что с командной произошло чудо, было бы неправдой говорить, что мы бы всех обыграли, если бы приехали. Ребята не так давно бегают на лыжах или впервые на них встали, им пока даже смотреть тяжело на мировой уровень, который демонстрируют Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Но постепенно готовимся», — добавил он.

Крюков был приглашен готовить китайских лыжников к домашней Олимпиаде, которая в 2022 году пройдет в Пекине. С этой целью был приглашен и Бьорндален, которому в сборной Китая помогает жена — четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

«В данный момент мы находимся на одном сборе, пересекаемся на трассах, общаемся. Есть некоторые моменты, которыми он недоволен, но на все это один ответ: “Это Китай”. Кто знает, тот поймет» , — отметил он.

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