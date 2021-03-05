Никита Крюков рассказал о нюансах работы Бьорндалена со сборной Китая по биатлону

Чемпионат мира в Оберстдорфе стартовал 24 февраля и продлится до 7 марта. Он проходит вслед за чемпионатом мира по биатлону.

«Планы постоянно меняются, в них вмешивается ковидная ситуация, — рассказал Крюков по телефону. — Если бы не она, то мы бы приехали на чемпионат мира и другие европейские старты. Пока сидим здесь».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«При этом я бы не сказал, что с командной произошло чудо, было бы неправдой говорить, что мы бы всех обыграли, если бы приехали. Ребята не так давно бегают на лыжах или впервые на них встали, им пока даже смотреть тяжело на мировой уровень, который демонстрируют Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Но постепенно готовимся», — добавил он.

Крюков был приглашен готовить китайских лыжников к домашней Олимпиаде, которая в 2022 году пройдет в Пекине. С этой целью был приглашен и Бьорндален, которому в сборной Китая помогает жена — четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.