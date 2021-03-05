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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские лыжники проиграли норвежцам в эстафете чемпионата мира

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: РИА "Новости"

Россияне Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов прошли дистанцию в 40 километров за один час 52 минуты и 51 секунду и проиграли норвежцам, ставшими победителями 12 секунд.

4 марта женская сборная России по лыжным гонкам показала второй результат на эстафете. Россиянки Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко уступили лидерам 26,6 секунды. Победу в соревнованиях одержали норвежские спортсменки.

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится 7 марта.

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