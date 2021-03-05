Большунов рассказал, почему проиграл Клебо на финише эстафеты

«Серебро неплохо, согласен. Если бы обыграл, то да, а так что радоваться? Ну, отыграл у Клебо 35 секунд, и что? Мой проигрыш был тогда, когда я его все-таки пропустил со стороны, просто реально я думал, что он пойдет на спуске обкатывать слева, а он это сделал справа, в этом была моя ошибка, что перед последним подъемом я пропустил его вперед. Я пробовал несколько раз убежать, но я не тот все-таки спортсмен, который на 10 км может стартовать сзади и догнать, потом убежать от него», — сказал Большунов журналистам.