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18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов рассказал, почему проиграл Клебо на финише эстафеты

ОБЕРСТДОРФ (Германия), 5 мар — РИА Новости, Сергей Фукс. Российский лыжник Александр Большунов признал, что ошибся на финальном этапе эстафеты на чемпионате мира, соперничая с норвежцем Йоханнесом Клебо.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гонка прошла в пятницу. Сборная России в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Большунова стала второй, уступив норвежцам.

«Серебро неплохо, согласен. Если бы обыграл, то да, а так что радоваться? Ну, отыграл у Клебо 35 секунд, и что? Мой проигрыш был тогда, когда я его все-таки пропустил со стороны, просто реально я думал, что он пойдет на спуске обкатывать слева, а он это сделал справа, в этом была моя ошибка, что перед последним подъемом я пропустил его вперед. Я пробовал несколько раз убежать, но я не тот все-таки спортсмен, который на 10 км может стартовать сзади и догнать, потом убежать от него», — сказал Большунов журналистам.

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«Сегодня были сложные условия, я пытался, но бессмысленно было. Конечно, их (норвежцев) хочется обыграть, но не получается. Был вариант сегодня, но лыжи на втором этапе не сработали. А так хотя бы 10−15 секунд (преимущества перед последним этапом — ред.), тогда бы гонка, мне кажется, сложилась по-другому», — добавил он.

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом ОКР, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн FIS.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

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