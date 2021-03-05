Вяльбе: Преимущество норвежских лыжников неоспоримо

В пятницу на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе прошла мужская эстафета 4×10 км. Российские лыжники Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов стали вторыми, уступив норвежцам.
«Реально не надо искать подводные камни, Саша сделал все что мог. Они (норвежцы) реально всех сильнее. Я вспоминаю те времена, когда мы бегали. Ну если мы были всех остальных сильнее, из восьмерых девушек можно было ставить любую, и мы выигрывали, и казалось, нет равных нам. Приблизительно это сейчас в норвежской команде происходит. Мы тренируемся, и очень жаль, что очень мало эстафет, мы не можем это наигрывать. Сейчас (Сергея) Устюгова нет, он тоже прекрасный эстафетчик, что не раз доказывал», — сказала Вяльбе РИА Новости по телефону.
«Я не расстроена, просто норвежцы на голову сильнее всех остальных. Я понимаю, что, конечно, (Йоханнес) Клебо специально ждал Сашу, играл, но даже 30 секунд от них — это очень и очень достойный результат. Надо смотреть, какими они (норвежцы) были на “пятнашке”, в скиатлоне, они у нас выигрывают», — добавила она.
На последнем этапе Большунов бежал с Клебо. «Думаю, если бы у Клебо был не такой большой отрыв, а хотя бы 10−15 секунд, то Саша его достал бы на первом кругу, на втором-третьем кругу можно было бы натягивать для того, чтобы Клебо скинуть со спины. Но разрыв был большой, и Саша правильно сделал, что сразу не стал за ним ломиться, все равно бы ничего не получилось. Думаю, норвежская команда этот сценарий разыгрывала специально, чтобы на финише выиграть. Вы видели, что Саша был не в той кондиции, чтобы смочь бежать в этот подъем», — заключила Вяльбе.