Вяльбе: Преимущество норвежских лыжников неоспоримо

В пятницу на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе прошла мужская эстафета 4×10 км. Российские лыжники Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов стали вторыми, уступив норвежцам.

«Реально не надо искать подводные камни, Саша сделал все что мог. Они (норвежцы) реально всех сильнее. Я вспоминаю те времена, когда мы бегали. Ну если мы были всех остальных сильнее, из восьмерых девушек можно было ставить любую, и мы выигрывали, и казалось, нет равных нам. Приблизительно это сейчас в норвежской команде происходит. Мы тренируемся, и очень жаль, что очень мало эстафет, мы не можем это наигрывать. Сейчас (Сергея) Устюгова нет, он тоже прекрасный эстафетчик, что не раз доказывал», — сказала Вяльбе РИА Новости по телефону.

«Я не расстроена, просто норвежцы на голову сильнее всех остальных. Я понимаю, что, конечно, (Йоханнес) Клебо специально ждал Сашу, играл, но даже 30 секунд от них — это очень и очень достойный результат. Надо смотреть, какими они (норвежцы) были на “пятнашке”, в скиатлоне, они у нас выигрывают», — добавила она.