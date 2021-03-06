В марафоне у Йохауг главная соперница — Вяльбе с ЧМ-1997. Кто из них круче как лыжница?

Чемпионат мира. Лыжные гонки

6 марта, суббота

14.30 (мск). Женщины. Марафон, 30 км (к)

Если поднять архивы, то выяснится, что самая успешная лыжница в истории чемпионатов мира — Марит Бьорген. У нее 26 медалей, 18 из которых — золотые. Это в нынешнем году недостижимо для действующих спортсменов. Вторая строчка у Елены Вяльбе — 14 золотых. Сегодня большие шансы догнать ее по числу побед имеет Тереза Йохауг. По общему количеству наград ЧМ она уже опередила нашу великую лыжницу, а вот золотых наград у нее пока — 13. При этом очевидно, что в марафоне любое место норвежки, кроме первого, будет расценено как огромная сенсация.

Так же следует помнить, что во времена Вяльбе программа чемпионатов мира была другой. Не было ни командного спринта, ни индивидуального. Зато было больше дистанционных гонок — например на ЧМ-1997 российская лыжница завоевала сразу пять золотых медалей. Так что сравнение нельзя назвать полностью корректным. Тем не менее, Йохауг идет на самый успешный турнир в жизни — и это заслуживает восхищения. Три золота за один чемпионат мира она прежде выигрывала, а вот четыре — еще никогда.

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За призы должны побороться шведки во главе с Фридой Карлссон, и норвежки. Американки в Оберстдофе не блещут, да еще и в классическом стиле не сильно, так что они навряд ли претендуют на медали. А что же россиянки? У нас основная надежда — Татьяна Сорина. Она была лучшей из наших в скиатлоне и разделке, и хотя в марафонах прежде никогда не брала больших наград, ее нынешняя форма внушает оптимизм.

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По Кирпиченко ситуация похожая. Ничего прежде на международном уровне в тридцатках она не добивалась, но оба ее выхода на старт в Оберстдорфе получились крепкими, так что надежда на хороший результат есть. Мария Истомина получила свой шанс из-за недомогания Натальи Непряевой. Наверняка будет тяжело и Алисе Жамбаловой в первом и последнем старте на ЧМ-2021. Изначально она должна была бежать практически всю программу этого чемпионата мира, но коронавирус выбил ее из колеи. Марафон будет первым выходом спортсменки на старт после продолжительной болезни и сразу же ждать чудес не приходится.

В целом медаль для любой из наших девушек будет чудом. Но, как мы знаем после женской эстафеты, чудеса со знаком плюс на этом чемпионате мира более чем возможны. В том числе для сборной России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CK0lGjDs5so/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CK0lGjDs5so/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CK0lGjDs5so/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alisa Zhambalova (@alisa_zhambalova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Регламент марафона — масс-старт классическим стилем на 30 км. Все предельно просто: кто приезжает первым, тот и чемпион. От каждой страны четыре участницы. Плюс у Йохауг личная квота как у действующей чемпионки мира.

Стартовые номера фаворитов и россиянок:

1. Эбба Андерссон (Швеция)

2. Тереза Йохауг (Норвегия)

3. Катарина Хенниг (Германия)

4. Татьяна Сорина (Россия)

5. Фрида Карлссон (Швеция)

6. Тереза Штадлобер (Австрия)

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

8. Криста Пярмякоски (Финляндия)

9. Катержина Разымова (Чехия)

10. Яна Кирпиченко (Россия)

11. Хейди Венг (Норвегия)

12. Алиса Жамбалова (Россия)…

16. Эмма Рибом (Швеция)…

19. Тириль Венг (Норвегия)…

20. Сэди Бьорнсен (США)…

21. Шарлотта Калла (Швеция)…

23. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)…

43. Мария Истомина (Россия).

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (к)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (к).

Медальная таблица ЧМ–2021 в лыжных гонках Страна З С Б Всего 1. Норвегия 7 4 1 12 2. Швеция 2 2 2 6 3. Россия 1 2 1 4 4. Финляндия 0 1 1 2 5. Словения 0 0 2 2 6. Франция 0 0 1 1

Медали на лыжных чемпионатах мира Спортсмен З С Б Всего 1. Марит Бьорген (Норвегия) 18 5 3 26 2. Елена Вяльбе (Россия) 14 3 0 17 3. Петтер Нортуг (Норвегия) 13 3 0 16 4. Тереза Йохауг (Норвегия) 13 2 3 18 5. Лариса Лазутина (Россия) 11 3 2 16 6. Борн Дэли (Норвегия) 9 5 3 17