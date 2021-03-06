В марафоне у Йохауг главная соперница — Вяльбе с ЧМ-1997. Кто из них круче как лыжница?

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Иртыш
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Велес
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Оренбург
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Металлург Мг
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Факел
10
Биатлон. Кубок мира
13:00
Нове-Место (Чехия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Беневенто
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Севилья
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
51
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
11:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В марафоне у Йохауг главная соперница — Вяльбе с ЧМ-1997. Кто из них круче как лыжница?

Сегодня Йохауг может стать 14-кратной чемпионкой мира.

Наверх
Источник: AFP 2020

Чемпионат мира. Лыжные гонки
6 марта, суббота
14.30 (мск). Женщины. Марафон, 30 км (к)

Если поднять архивы, то выяснится, что самая успешная лыжница в истории чемпионатов мира — Марит Бьорген. У нее 26 медалей, 18 из которых — золотые. Это в нынешнем году недостижимо для действующих спортсменов. Вторая строчка у Елены Вяльбе — 14 золотых. Сегодня большие шансы догнать ее по числу побед имеет Тереза Йохауг. По общему количеству наград ЧМ она уже опередила нашу великую лыжницу, а вот золотых наград у нее пока — 13. При этом очевидно, что в марафоне любое место норвежки, кроме первого, будет расценено как огромная сенсация.

Так же следует помнить, что во времена Вяльбе программа чемпионатов мира была другой. Не было ни командного спринта, ни индивидуального. Зато было больше дистанционных гонок — например на ЧМ-1997 российская лыжница завоевала сразу пять золотых медалей. Так что сравнение нельзя назвать полностью корректным. Тем не менее, Йохауг идет на самый успешный турнир в жизни — и это заслуживает восхищения. Три золота за один чемпионат мира она прежде выигрывала, а вот четыре — еще никогда.

Во время загрузки произошла ошибка.

За призы должны побороться шведки во главе с Фридой Карлссон, и норвежки. Американки в Оберстдофе не блещут, да еще и в классическом стиле не сильно, так что они навряд ли претендуют на медали. А что же россиянки? У нас основная надежда — Татьяна Сорина. Она была лучшей из наших в скиатлоне и разделке, и хотя в марафонах прежде никогда не брала больших наград, ее нынешняя форма внушает оптимизм.

Во время загрузки произошла ошибка.

По Кирпиченко ситуация похожая. Ничего прежде на международном уровне в тридцатках она не добивалась, но оба ее выхода на старт в Оберстдорфе получились крепкими, так что надежда на хороший результат есть. Мария Истомина получила свой шанс из-за недомогания Натальи Непряевой. Наверняка будет тяжело и Алисе Жамбаловой в первом и последнем старте на ЧМ-2021. Изначально она должна была бежать практически всю программу этого чемпионата мира, но коронавирус выбил ее из колеи. Марафон будет первым выходом спортсменки на старт после продолжительной болезни и сразу же ждать чудес не приходится.

В целом медаль для любой из наших девушек будет чудом. Но, как мы знаем после женской эстафеты, чудеса со знаком плюс на этом чемпионате мира более чем возможны. В том числе для сборной России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Регламент марафона — масс-старт классическим стилем на 30 км. Все предельно просто: кто приезжает первым, тот и чемпион. От каждой страны четыре участницы. Плюс у Йохауг личная квота как у действующей чемпионки мира.

Стартовые номера фаворитов и россиянок:
1. Эбба Андерссон (Швеция)
2. Тереза Йохауг (Норвегия)
3. Катарина Хенниг (Германия)
4. Татьяна Сорина (Россия)
5. Фрида Карлссон (Швеция)
6. Тереза Штадлобер (Австрия)
7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
8. Криста Пярмякоски (Финляндия)
9. Катержина Разымова (Чехия)
10. Яна Кирпиченко (Россия)
11. Хейди Венг (Норвегия)
12. Алиса Жамбалова (Россия)…
16. Эмма Рибом (Швеция)…
19. Тириль Венг (Норвегия)…
20. Сэди Бьорнсен (США)…
21. Шарлотта Калла (Швеция)…
23. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)…
43. Мария Истомина (Россия).

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки
6 марта, суббота
14.30 Женщины. Марафон, 30 км (к)
7 марта, воскресенье
15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (к).

Медальная таблица ЧМ–2021 в лыжных гонках

СтранаЗСБВсего
1. Норвегия74112
2. Швеция2226
3. Россия1214
4. Финляндия0112
5. Словения0022
6. Франция0011

Медали на лыжных чемпионатах мира

СпортсменЗСБВсего
1. Марит Бьорген (Норвегия)185326
2. Елена Вяльбе (Россия)143017
3. Петтер Нортуг (Норвегия)133016
4. Тереза Йохауг (Норвегия)132318
5. Лариса Лазутина (Россия)113216
6. Борн Дэли (Норвегия)95317

Владимир Иванов

 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
«Спартак» пробует зацепиться за тройку: в РПЛ стартует 21-й тур
Петр Ян и битва двух чемпионов: UFC готовит главное шоу года
«Зенит» проиграет в Казани: ставим на РПЛ
Косторная ушла от Плющенко. Но пока не вернулась к Тутберидзе
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
Большой провал команды Овечкина. 1:5, у русской звезды «-4»
«Мог закончить с одной палкой»: норвежцы обвиняют Большунова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь