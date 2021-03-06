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16:18 (мск), источник: Sports.Ru

У Терезы Йохауг 14-е золото чемпионатов мира. Она сравнялась с Вяльбе, больше только у Бьорген — 18

Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала 14-ю победу на чемпионатах мира.

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Источник: Reuters

Сегодня Йохауг выиграла классический масс-старт на 30 км. Это ее четвертое золото на ЧМ-2021 в немецком Оберстдорфе.

Всего на счету Йохауг 14 золотых наград. По этому показателю она сравнялась с советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит норвежке Марит Бьорген (18).

У мужчин рекордсменом является Петтер Нортуг из Норвегии (13).

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