У Терезы Йохауг 14-е золото чемпионатов мира. Она сравнялась с Вяльбе, больше только у Бьорген — 18
Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала 14-ю победу на чемпионатах мира.
Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала 14-ю победу на чемпионатах мира.
Сегодня Йохауг выиграла классический
Всего на счету Йохауг 14 золотых наград. По этому показателю она сравнялась с советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит норвежке Марит Бьорген (18).
У мужчин рекордсменом является Петтер Нортуг из Норвегии (13).