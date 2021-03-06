Вяльбе назвала достойным выступление российских лыжниц на чемпионате мира

«В целом мы достойно выступили на чемпионате мира, — сказала Вяльбе. — Сегодня после финиша плакала Алиса Жамбалова, ей было стыдно за свое выступление. При этом она еще толком дышать не может после перенесенного ковида. Что ж, хорошо, что мы уже стали огорчаться 9 и 12 местам, еще пять лет назад мы бы прыгали до небес от счастья, что у нас две девчонки в “пятнашке”».