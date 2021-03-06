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17:59 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе назвала достойным выступление российских лыжниц на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 6 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает достойным выступление женской команды на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Российские лыжницы на чемпионате мира завоевали одну награду — серебро в эстафете.

«В целом мы достойно выступили на чемпионате мира, — сказала Вяльбе. — Сегодня после финиша плакала Алиса Жамбалова, ей было стыдно за свое выступление. При этом она еще толком дышать не может после перенесенного ковида. Что ж, хорошо, что мы уже стали огорчаться 9 и 12 местам, еще пять лет назад мы бы прыгали до небес от счастья, что у нас две девчонки в “пятнашке”».

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«Да, не у всех все получилось, но спорт — сложная штука. Безусловно, если бы Наталья Непряева не сломала пальцы [перед чемпионатом мира], она должна была бы быть в призах и в личных гонках, совсем другой была бы спринтерская эстафета. Надеюсь, что пачку этих неприятностей мы получили в этом году, а в следующем нас эти проблемы минуют», — добавила она.

Чемпионат мира завершится 7 марта мужским марафоном.

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