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00:10 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Германии выиграла командный турнир по прыжкам с трамплина на ЧМ по лыжным видам спорта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Германии выиграла командный турнир по прыжкам с трамплина (К-120) на чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Пиус Пашке, Зеверин Фройнд, Маркус Айзенбихлер и Карл Гайгер заработали за свои прыжки оценку 1046,6 балла.

Второе место заняли спортсмены из Австрии. Филипп Ашенвальд, Ян Хёрль, Даниэль Хубер и Штефан Крафт отстали от немецкой дружины на 11 очков.

Замкнула тройку призеров команда Польши. Петр Жила, Анджей Стенкала, Камиль Стох и Давид Кубацки заработали оценку 1031,2 балла.

Также сегодня нашли своих обладателей награды в командном спринте (К-120 + 2×7,5 км) у двоеборцев. Тут первенствовали австрийские мастера северной комбинации Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер. Шедшие на второй позиции промежуточного протокола после прыжков с трамплина будущие чемпионы мира наверстали свое на лыжне и выиграли с результатом 29 мин. 29,7 сек.

Вторыми на финише были норвежцы Эспен Андерсен и Ярл Магнус Риибер, шедшие после первого вида на третьей позиции, но подкорректировавшие свой результат благодаря отменной лыжной подготовке (отставание от чемпионов 39,6 сек).

Бронзовые медали завоевал немецкий дуэт Фабиан Риссле и Эрик Френцель. Они были после трамплина на четвертой позиции, став третьими в беге на лыжах, отстав от австрийцев на 1 мин. 07,4 сек.

В медальном зачете планетарного форума после 6 марта лидируют норвежцы, на счету которых 12 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых наград. Второе место у австрийской дружины (4−1−2), она отодвинула на третье место сборную Швеции. У скандинавов также семь медалей, но по качеству они уступают идущим вторыми конкурентам (2−2−3).

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