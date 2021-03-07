Норвежский лыжник признался в сговоре с финном против российского соперника

Иверсен рассказал, что во время гонки разговаривал с Нисканеном. Вместе они придумывали, как догнать лидировавшего Якимушкина. «Мы хорошие друзья, он сильно помог мне. Спасибо тренерскому штабу Финляндии, что поставили его на мой этап», — добавил спортсмен.