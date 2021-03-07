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00:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежский лыжник признался в сговоре с финном против российского соперника

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался в сговоре с финном Ийво Нисканеном против российского соперника Ивана Якимушкина во время второго этапа эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Его слова приводит VG.

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Источник: РИА "Новости"

Иверсен рассказал, что во время гонки разговаривал с Нисканеном. Вместе они придумывали, как догнать лидировавшего Якимушкина. «Мы хорошие друзья, он сильно помог мне. Спасибо тренерскому штабу Финляндии, что поставили его на мой этап», — добавил спортсмен.

5 марта россияне Алексей Червоткин, Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро в эстафете. Они проиграли норвежцам, ставшими победителями, 12 секунд. После первого этапа российская команда обгоняла ближайших соперников на 45 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится 7 марта мужским масс-старом на 50 километров. Гонка начнется в 15:00 по московскому времени.

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