Российский лыжник Вокуев занял третье место в марафоне «Васалоппет» в Швеции

40-летняя Бьорген впервые приняла участие в гонке после объявления о завершении спортивной карьеры в 2018 году. Норвежка — восьмикратная олимпийская чемпионка, также в ее активе четыре серебряные и три бронзовые награды Олимпийских игр. Бьорген является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером мировых первенств. Четыре раза Бьорген выигрывала общий зачет Кубка мира, в 2015 году она победила в многодневной гонке «Тур де Ски».