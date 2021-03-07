Российский лыжник Вокуев занял третье место в марафоне «Васалоппет» в Швеции
ТАСС, 7 марта. Россиянин Ермил Вокуев стал бронзовым призером лыжного марафона «Васалоппет», который завершился в воскресенье в Швеции.
ТАСС, 7 марта. Россиянин Ермил Вокуев стал бронзовым призером лыжного марафона «Васалоппет», который завершился в воскресенье в Швеции.
Победу одержал норвежец Тор Асле Гьердален, преодолевший дистанцию 90 км классическим стилем за 3 часа 28 минут 18,4 секунды. Вторым стал швед Антон Карлссон (отставание — 36,3 секунды). Вокуев проиграл победителю 1 минуту 01,4 секунды.
Россиянин Максим Вылегжанин пришел к финишу восьмым (+1.43,2), Александр Гребенко — 19-м (+2.23,8), Алексей Шемякин — 43-м (+8.36,4), Дмитрий Баргашов — 46-м (+8.43,3).
У женщин победила шведка Лина Коршгрен (3:52.08,2), второе место заняла норвежка Марит Бьорген (+42,0), третье — Ида Даль из Швеции (+4.59.1). Россиянка Анастасия Власова стала 14-й (+15.29,5), Дина Некрасова — 16-й (+16.49,6).
40-летняя Бьорген впервые приняла участие в гонке после объявления о завершении спортивной карьеры в 2018 году. Норвежка — восьмикратная олимпийская чемпионка, также в ее активе четыре серебряные и три бронзовые награды Олимпийских игр. Бьорген является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером мировых первенств. Четыре раза Бьорген выигрывала общий зачет Кубка мира, в 2015 году она победила в многодневной гонке «Тур де Ски».
Гонка прошла без зрителей